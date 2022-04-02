Седлак и Пулккинен не поехали с «Трактором» на первые матчи финала Востока в Магнитогорск

«Трактор» отправился в Магнитогорск на первые матчи финала Восточной конференции, сообщает телеграм-канал челябинцев. Тренерский штаб взял 28 игроков: трёх голкиперов, 10 защитников и 15 нападающих.
Отметим, что в состав не попали нападающие Теэму Пулккинен и Лукаш Седлак.
Вратари: Вячеслав Бутеец, Роман Вилл, Эмиль Гарипов.
Защитники: Лоуренс Пилут, Александр Кирпичников, Роман Манухов, Альберт Яруллин, Евгений Кулик, Ник Бэйлен, Сергей Телегин, Игорь Исаев, Артём Блажиевский, Илья Карпухин.
Нападающие: Егор Фатеев, Вячеслав Основин, Владимир Ткачёв, Андрей Стась, Алексей Бывальцев, Александр Тридчиков, Томаш Гика, Сергей Калинин, Михаил Горюнов-Рольгизер, Максим Шабанов, Кирилл Капустин, Виталий Кравцов, Артём Шварёв, Никита Тертышный, Алексей Потапов.
- 2 апреля 2022
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