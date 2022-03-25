Главный тренер «Трактора» прокомментировал состояние Седлака после жёсткого хита Панина

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 3-2) прокомментировал эпизод прошлой встречи, в котором защитник уфимцев Григорий Панин травмировал форварда челябинцев Лукаша Седлака.

«Что нужно сделать, чтобы завершить серию в Уфе? Нужно играть свою игру, сконцентрироваться на процессе, а не на результате. Выполнять то, что приносит нам успех. Важно восстановиться физически и эмоционально.



Как здоровье Седлака? Доктора занимаются. Все силы брошены, чтобы он вернулся в состав быстрее. Ждём информации», — приводит слова Гатиятулина «Горобзор.ру».

Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).