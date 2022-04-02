«Два города — одна команда». «Авангард» попрощался с Балашихой

Хоккейный клуб «Авангард» на опубликовал видео, посвящённое Балашихе, где команда выступала во время реконструкции стадиона в родном Омске.
Во время командировки в Балашиху команда стала обладателем Кубка Гагарина, одержав победу в решающем матче как раз в этом городе.
Ранее стала известна дата открытия «Арены-Омск», нового домашнего стадиона «Авангарда». Сообщалось, что оно состоится 15 сентября.
Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт на домашней площадке. Вместимость новой арены – 12 тыс. зрителей. Предусмотрено 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.
Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также для спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект должен был стать площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году, однако ИИХФ объявила о решении перенести турнир из России.
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