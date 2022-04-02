Р. Ротенберг: ждём угроз от всех звеньев ЦСКА, у нас тоже каждое звено может забить

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги первого финального матча Западной конференции с ЦСКА (1:3).



«У ЦСКА все тройки сильные, опытные игроки. Попов на протяжении всех лет всегда забивает. Ждём угроз от всех звеньев ЦСКА, у нас тоже каждое звено может забить. Играем по нашей системе, не может быть недооценок. Где-то нужно отработать детали и хорошо подготовиться к следующей игре.



Пропущенная шайба на второй минуте? Вы же увидели, что мы сравняли. Переламывать ход игры – наша задача. Допустили на одну ошибку больше. Хорошо знаем нашего соперника, они – нас. Нас ждут интересные матчи и равная игра.



Мы создаём много голевых моментов, значит, мы на правильном пути. Отсутствие голевых моментов будет настораживать. Продолжается работа, всё только начинается.



Сбавили в агрессии в третьем периоде? Задача была не сбавлять. Где-то и травма сказалась, это рушит нашу структуру игры. Не могу сказать, что ответственность давила. Все готовы брать на себя ответственность. Это плей-офф, важно сделать правильные выводы после каждой игры. Мы всё учтём и в следующей игре будем настраиваться на победу.



Мы играем в хоккей, а не выходим драться на лёд. Хотим забить как можно больше, не поддаваться на провокации. Хоккей – игра ошибок, главное – двигаться вперёд.



Каменев? У нас потолок зарплат, где-то приходиться жертвовать при формировании состава. У нас много сильных ребят, играют молодые, развиваем каждого игрока. Все оценки игроков правильно делать в конце сезона.



Гол Попова? В обороне играют пять человек, обязательно посмотрим и разберём. У каждого задача выиграть все единоборства. Не ищем виноватых, вместе побеждаем и проигрываем», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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