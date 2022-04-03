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«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
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Крикунов: мне нравится, как Воробьёв работает в современных условиях

Крикунов: мне нравится, как Воробьёв работает в современных условиях
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался в преддверии старта серии финала плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором».

«Мне нравится, как Илья Воробьёв работает в современных условиях. Он же выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Наверное, это показатель. Это будет сложная серия с «Трактором». Здесь нужна постоянная работа и много восстановления. Нужно восстанавливаться. Анвар Гатиятулин весь сезон играл в один хоккей. Я думаю, его и «Трактор» изучили. Это нужно было изучать досконально», — сказал Крикунов в беседе с корреспондетом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, первый матч серии «Металлург» — «Трактор» состоится сегодня, в воскресенье, 3 апреля. Начало – 15:00 мск.

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