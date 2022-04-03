Гол и ассистентский дубль Кучерова не помогли «Тампе» уйти от поражения от «Монреаля»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 по буллитам.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга – за «Тампу» отличились Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Никита Кучеров и Брейден Пойнт, а за «Монреаль» забрасывали Коул Кофилд, Кори Шюнеман, Джош Андерсон и Ессе Юлёнен. В серии буллитов сильнее оказались гости – точный бросок Ника Судзуки принёс «Канадиенс» победу в матче.

28-летний российский форвард «молний» Никита Кучеров, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским дублем. Теперь на его счету 43 (12+31) очка в 33 матчах при коэффициенте полезности «-5».

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 27 бросков из 31. Голкипер «Монреаля» Джейк Аллен совершил 37 сейвов.