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Гол и ассистентский дубль Кучерова не помогли «Тампе» уйти от поражения от «Монреаля»

Гол и ассистентский дубль Кучерова не помогли «Тампе» уйти от поражения от «Монреаля»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 по буллитам.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга – за «Тампу» отличились Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Никита Кучеров и Брейден Пойнт, а за «Монреаль» забрасывали Коул Кофилд, Кори Шюнеман, Джош Андерсон и Ессе Юлёнен. В серии буллитов сильнее оказались гости – точный бросок Ника Судзуки принёс «Канадиенс» победу в матче.

28-летний российский форвард «молний» Никита Кучеров, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским дублем. Теперь на его счету 43 (12+31) очка в 33 матчах при коэффициенте полезности «-5».

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 27 бросков из 31. Голкипер «Монреаля» Джейк Аллен совершил 37 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 08:57 (5x5)   2:0 Чирелли (Пол) – 13:32 (4x5)   2:1 Кофилд (Питлик) – 28:57 (5x5)   3:1 Кучеров (Хедман, Киллорн) – 31:34 (5x4)   3:2 Шюнеман (Судзуки) – 33:56 (5x5)   3:3 Андерсон (Хоффман) – 35:50 (5x5)   4:3 Пойнт (Палат, Кучеров) – 39:44 (5x4)   4:4 Юлёнен (Пилинг, Питлик) – 42:18 (5x5)   4:5 Судзуки – 65:00 (ПБ)
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