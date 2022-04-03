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«Металлург» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала плей-офф КХЛ на Востоке

«Металлург» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала плей-офф КХЛ на Востоке
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

На 14-й минуте в ситуации «пять на три» счёт открыл форвард «Трактора» Виталий Кравцов, ему ассистировали Лоуренс Пилут и Ник Бэйлен. Ответную шайбу забросил защитник «Магнитки» Артём Земчёнок с передачи Николая Голдобина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 34-й минуте в меньшинстве челябинцы вышли вперёд во второй раз, отличился Алексей Бывальцев. На второй минуте третьего периода «Металлург» восстановил равновесие в счёте, в большинстве гол забил Линус Хультстрём с паса Филиппа Майе.

Победу «Магнитке» на 48-й минуте принёс Архип Неколенко, ассистенты — Григорий Дронов и Анатолий Никонцев.

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КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
03 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Пилут, Бэйлен) – 13:24 (5x3)   1:1 Земчёнок (Голдобин, Карпов) – 19:21 (5x5)   1:2 Бывальцев – 33:23 (4x5)   2:2 Хультстрём (Майе) – 41:02 (5x4)   3:2 Неколенко (Дронов, Никонцев) – 47:08 (5x5)
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