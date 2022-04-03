«Металлург» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала плей-офф КХЛ на Востоке

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



На 14-й минуте в ситуации «пять на три» счёт открыл форвард «Трактора» Виталий Кравцов, ему ассистировали Лоуренс Пилут и Ник Бэйлен. Ответную шайбу забросил защитник «Магнитки» Артём Земчёнок с передачи Николая Голдобина.

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На 34-й минуте в меньшинстве челябинцы вышли вперёд во второй раз, отличился Алексей Бывальцев. На второй минуте третьего периода «Металлург» восстановил равновесие в счёте, в большинстве гол забил Линус Хультстрём с паса Филиппа Майе.



Победу «Магнитке» на 48-й минуте принёс Архип Неколенко, ассистенты — Григорий Дронов и Анатолий Никонцев.



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