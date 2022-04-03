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Гатиятулин оценил игру «Трактора» в первом матче финала Востока с «Металлургом»

Гатиятулин оценил игру «Трактора» в первом матче финала Востока с «Металлургом»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Как и предполагали, была уборная борьба. Где-то не хватило в завершении. Ребята молодцы, выполняли игровое задание. Разберём ошибки, будем готовиться дальше. Отсутствие Седлака и Пулккинена? Пришлось менять сочетания, это наложило отпечаток. Ничего не остаётся больше в этой ситуации. Как будут готовы, сразу вернутся. Возможно, что-то поменяем к следующей игре, но нужно всё проанализировать», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Следующий матч между командами состоится во вторник, 5 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.

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