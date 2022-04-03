Российский защитник «Оттавы» Зуб забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Детройтом»
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В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттавой Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз». По окончании первого периода счёт в игре равный — 1:1.
На 19-й минуте встречи шайбу в составе канадского клуба забросил российский защитник Артём Зуб, ему ассистировали Брэди Ткачук и Мэтью Жозеф. Этот гол стал шестым в сезоне для 26-летнего россиянина.
Счёт в матче на восьмой минуте открыл канадский форвард «Детройта» Майкл Расмуссен, ассистенты — Якуб Врана и Филип Гронек.
Отметим, что «Оттава» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка после 67 матчей. «Детройт» — на 11-й строчке Востока, заработав 61 балл за 68 встреч.
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