Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» по буллитам. Панарин набрал два очка в матче

«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» по буллитам. Панарин набрал два очка в матче
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кэм Йорк, Оуэн Типпетт и Джоэль Фараби. Решающий буллит реализовал Кевин Хейз. Три гола «Рейнджерс» забили Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Эндрю Копп.

В следующем матче «Рейнджерс» сыгарют с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Йорк (Томпсон) – 05:54 (5x5)   0:2 Типпетт (Хейз) – 06:44 (5x5)   0:3 Фараби (Санхайм, Линдблом) – 40:44 (5x5)   1:3 Панарин (Труба, Миллер) – 41:22 (5x5)   2:3 Зибанеджад (Ватрано, Линдгрен) – 55:28 (5x5)   3:3 Копп (Панарин, Гудроу) – 55:40 (5x5)   3:4 Хейз – 65:00 (ПБ)

В параллельном матче в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Блэкхоукс» принимали «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

У победителей забивали Майкл Карконе, Трэвис Бойд и Шейн Гостисбер. У «Чикаго» голами отличились Патрик Кейн и Дилан Строум.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Строум (Дебринкэт) – 01:15 (5x5)   1:1 Карконе (Строльман) – 26:25 (5x5)   1:2 Бойд (Гостисбер, Мэйо) – 30:01 (5x5)   2:2 Кейн (Джонс, Дебринкэт) – 45:33 (5x4)   2:3 Гостисбер (Шмальц, Кессел) – 64:45 (4x3)

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022