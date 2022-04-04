«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» по буллитам. Панарин набрал два очка в матче

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.



В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кэм Йорк, Оуэн Типпетт и Джоэль Фараби. Решающий буллит реализовал Кевин Хейз. Три гола «Рейнджерс» забили Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Эндрю Копп.



В следующем матче «Рейнджерс» сыгарют с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

В параллельном матче в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Блэкхоукс» принимали «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.



У победителей забивали Майкл Карконе, Трэвис Бойд и Шейн Гостисбер. У «Чикаго» голами отличились Патрик Кейн и Дилан Строум.

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