Юрзинов выступил с предложением ввести перекрёстный плей-офф в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший предложил реформировать плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.
«Мы приходим к тому, на определённых стадиях надо проводить перекрёстный плей-офф, это было бы интересно зрителям. Например, чтобы клубы Запада и Востока встречались на ранних стадиях плей-офф. Мы видим противостояния в регулярном чемпионате, но интересно посмотреть на них и в розыгрыше Кубка Гагарина.
Ходили разговоры, что надо ввести и плей-ин. Это случилось в тот момент, когда команды сыграли неравное количество матчей в нынешней регулярке. Но если вводить это правило, то до начала чемпионата, а не по ходу. А в общем-то идея плей-ина неплохая. Но её нужно озвучивать летом, тогда это добавило бы чемпионату зрелищности», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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