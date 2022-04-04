Юрзинов выступил с предложением ввести перекрёстный плей-офф в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший предложил реформировать плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.



«Мы приходим к тому, на определённых стадиях надо проводить перекрёстный плей-офф, это было бы интересно зрителям. Например, чтобы клубы Запада и Востока встречались на ранних стадиях плей-офф. Мы видим противостояния в регулярном чемпионате, но интересно посмотреть на них и в розыгрыше Кубка Гагарина.



Ходили разговоры, что надо ввести и плей-ин. Это случилось в тот момент, когда команды сыграли неравное количество матчей в нынешней регулярке. Но если вводить это правило, то до начала чемпионата, а не по ходу. А в общем-то идея плей-ина неплохая. Но её нужно озвучивать летом, тогда это добавило бы чемпионату зрелищности», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.