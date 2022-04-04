Унылый стиль лишь мешает «Трактору» в плей-офф. А ведь эта команда умеет быть весёлой

Стереотипы слишком укоренились, но в этом году челябинцы совсем другие.

Анвар Гатиятулин уже прочно заработал себе репутацию оборонительного тренера. Даже если «Трактор» каждый матч плей-офф начнёт забивать по 6-7 голов, она никуда не денется. Пресс-конференции с «торжественным комплектом» ответов и традиционным «к самоотдаче претензий нет» тоже не добавляют боссу «Трактора» романтического флёра. Впрочем, вряд ли он ему нужен.

Гатиятулин возглавил «Трактор» в странное для клуба время, когда прошло сравнительно немного времени после финала-2013, по инерции «Трактор» ещё что-то декларировал, но финансов и управленческих способностей для успешной игры не хватало. Клубом руководили выходцы из Магнитогорска, которых не любили болельщики, в системе клуба варились сыновья менеджеров, зятья губернаторов и просто загадочные люди, ставшие «блатными легендами» Челябинска.

Гатиятулин работал со специфическим составом в специфических условиях, да ещё и в тот краткий период, когда результативность КХЛ упала до рекордно низких значений, а в двух базовых клубах сборной происходила гиперконцентрация таланта. На фоне многочисленных корявых середняков было сложно выделиться — причём чёрно-белые первое время при Гатиятулине пытались играть в атаку, но результата это не принесло.

В финал Востока-2018 Гатиятулин вывел сборную солянку из легионеров, которые не пригодились другим клубам, сравнительно скромных российских игроков, знаменитой связки Черников-Петров и Виталия Кравцова. Несмотря на пассивную игру в обороне, которая часто оборачивалась банальнейшим откатом, у нападающих была свобода в атаке, там не было кружевной игры, но не было и прямолинейного примитива, Кравцов в свои 18 лет спокойно обводил защитников соперника. Вкратце — это был надёжный, но не скучный хоккей.

Фото: Нина Семашко, photo.khl.ru

Через два года Гатиятулин вернулся в «Трактор» (странные обстоятельства ухода опустим — слишком многое там осталось за кулисами). Эта команда уже могла позволить себе классных легионеров, плюс создавала русский костяк из игроков, которые не пригодились топ-клубам, но в Челябинске получили игровое время (типа Сергея Калинина).

Впрочем, на базовых настройках стиль оставался тем же. После победы в матче со СКА (1:0) игравший тогда в Питере Владислав Каменев сказал прессе: «Мы просто не реализовали свои моменты. Соперник действовал хорошо… Они показывают такой хоккей, что и сами ничего не делают, но и другим не дают». «Трактор» редко прессинговал соперника, играл очень цепко, в средней зоне часто выставляя классические 1-3-1. В принципе, это была всё та же игра вторым номером.

Прошлогодний плей-офф с «Салаватом» Челябинск так и начинал: гостевое начало серии в такой стратегии было даже удобнее, «Трактор» в первом матче спокойно отдал пространство команде Лямся, отплёвывался контратаками, пока легионеры Уфы тыкались в оборонительные построения «Трактора».

«СЮ» быстро сделал выводы и приехал играть в Челябинск не то что вторым номером, а почти что третьим. Быстро оказалось, что если чёрно-белым отдают место и время для атаки в плей-офф, то Челябинск не может рисовать позиционные атаки. В матчах с малым количеством событий «СЮ» два раза забивал чуть ли не в первых контратаках, а потом спокойно доводил матчи до сухих побед. 0:7 в двух челябинских матчах серии уже были приговором.

Вылет в первом раунде явно стал разочарованием — «Трактору» увеличили бюджет, клуб смог подписать на рынке нескольких топовых свободных агентов (связку Пулккинен — Ткачёв, Яруллина в защиту) и на фоне ослабления многих восточных конкурентов ожидаемо стал одним из фаворитов Востока — пусть и «бумажным».

С таким усилением играть от обороны было уже не комильфо, и Гатиятулин как будто отпустил вожжи. Команда стала много забивать и много пропускать, что было нетипично для стереотипного «Трактора» прошлых лет. Челябинск стал намного более агрессивным в атаке, увеличил бросковую активность, в некоторых матчах долгими отрезками не выпуская соперника из его зоны.

«Трактор» в этом сезоне частенько отыгрывался после неудачных стартов — в прошлом году в таком количестве команда Гатиятулина их просто себе не позволяла. Главный концерт этого сезона тоже на счету «Трактора» — гостевой матч с «Динамо». В общем, мы увидели, что «Трактор» вполне может быть атакующим и весёлым под тем же началом.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В плей-офф со всё тем же «СЮ» (ну, за разнообразие) «Трактор» сначала явно пытался «прикинуться шлангом» и играть во всё то же степенно-безопасное ничто. Такой стиль не создавал никаких проблем «Салавату», который в своём нынешнем состоянии тоже может спокойно перетерпеть соперника. За три матча «Трактор» забросил ноль шайб в равных составах, уступал 1-2 при четвёртом матче в гостях. В этом самом четвёртом матче команда Гатиятулина с самого начала попёрла вперёд без стеснений и после этого больше не проигрывала.

Непонятно, насколько «родным» для «Трактора» является тот стиль, который мы наблюдали в регулярке, но с ним у чёрно-белых шансов на победу в финале Востока намного больше, чем при новой попытке свернуться в клубочек в своей зоне. «Металлург» умеет раскалывать плотную оборону. Старый стиль «Трактора» уже изучили более-менее все.