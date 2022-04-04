«Мне всё равно: что есть он, что нет». Кожевников — об уходе Хартли из «Авангарда»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение канадского специалиста Боба Хартли покинуть «Авангард». Он объявил об уходе из омского клуба сегодня, 4 апреля.
«Да мне всё равно: что есть он, что нет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Хартли улетел в Канаду. Сегодня он дистанционно принял участие в пресс-конференции клуба. На ней канадский специалист сообщил, что временно берёт паузу. При этом тренер не исключил, что продолжит работу в дальнейшем, а пока, по словам Хартли, он хочет отдохнуть и провести время с семьёй.
Напомним, под руководством Хартли «Авангард» выиграл в прошлом сезоне Кубок Гагарина.
Новость по темеБоб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»
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