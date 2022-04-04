Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне всё равно: что есть он, что нет». Кожевников — об уходе Хартли из «Авангарда»

«Мне всё равно: что есть он, что нет». Кожевников — об уходе Хартли из «Авангарда»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение канадского специалиста Боба Хартли покинуть «Авангард». Он объявил об уходе из омского клуба сегодня, 4 апреля.

«Да мне всё равно: что есть он, что нет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Хартли улетел в Канаду. Сегодня он дистанционно принял участие в пресс-конференции клуба. На ней канадский специалист сообщил, что временно берёт паузу. При этом тренер не исключил, что продолжит работу в дальнейшем, а пока, по словам Хартли, он хочет отдохнуть и провести время с семьёй.

Напомним, под руководством Хартли «Авангард» выиграл в прошлом сезоне Кубок Гагарина.

Новость по теме
Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022