«Мне всё равно: что есть он, что нет». Кожевников — об уходе Хартли из «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение канадского специалиста Боба Хартли покинуть «Авангард». Он объявил об уходе из омского клуба сегодня, 4 апреля.



«Да мне всё равно: что есть он, что нет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее Хартли улетел в Канаду. Сегодня он дистанционно принял участие в пресс-конференции клуба. На ней канадский специалист сообщил, что временно берёт паузу. При этом тренер не исключил, что продолжит работу в дальнейшем, а пока, по словам Хартли, он хочет отдохнуть и провести время с семьёй.



Напомним, под руководством Хартли «Авангард» выиграл в прошлом сезоне Кубок Гагарина.

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