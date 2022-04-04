Хартли: увы, я не познакомился с Кожевниковым. Если критика делала его счастливым — хорошо

Канадский специалист Боб Хартли, объявивший об уходе из «Авангарда», рассказал, как относится к критике со стороны двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.



«Отношение к постоянной критике Кожевниковым? Вообще, даже у нас на родине были такие журналисты, недружелюбно настроенные к приезжим игрокам. Мол, они крадут рабочие места у местных. Но мои родители всегда меня учили, что судить можно только тех людей, которых знаешь лично. К сожалению, с Александром Кожевниковым я не познакомился лично. Знаю только, что он великолепный в прошлом хоккеист. Но я не знаю его, он не знает меня. Жизнь слишком коротка, чтобы обращать внимание на негатив. Если эта критика делала его счастливым, то это хорошо.



Нужно ли в Омске переименовать арену им. Кожевникова, как предлагают омские болельщики? Думаю, что нужно всё оставить, как есть. По крайней мере, у нас с Кожевниковым будет что-то общее, ведь в моём родном городе тоже есть арена, названная в мою честь. А вообще, неважно, в чью честь назван стадион. Главное, чтобы он был открыт для детей и давал им возможность заниматься хоккеем», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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