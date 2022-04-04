Хартли: предсказываю финал Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург», болеть буду за «Магнитку»

Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением, кто станет обладателем Кубка Гагарина 2022 года.



«Я никогда не уйду на пенсию. Для меня хоккей — это наркотик, я как ребёнок себя чувствую всякий раз, когда прихожу на арену. Благо что моя семья поддерживала меня в этом. Если посмотреть на великих тренеров: Крикунова, Билялетдинова, — то видно, что у них страсть к хоккею жива. Но у меня есть и много других дел, помимо хоккея. Я здоров, полон энергии, однако работа тренером для меня сейчас не в приоритете.



Кто выиграет Кубок Гагарина? Я буду болеть за «Металлург», поскольку именно они нас выбили из плей-офф. Но при этом я с огромным уважением отношусь к наставнику ЦСКА Сергею Фёдорову и этот клуб я очень уважаю. Предсказываю финал ЦСКА — «Металлург», хотелось бы, чтобы там было семь матчей. Что касается нового главного тренера «Авангарда», то я не могу ничего сказать. Я сказал, что Дмитрий Рябыкин готов стать главным в КХЛ, но не знаю, получит ли он эту работу в «Авангарде». Это вне моей компетенции», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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