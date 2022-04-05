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«При всём уважении к Овечкину»: Журналист Уиллер назвал Кучерова 3-м лучшим игроком мира

«При всём уважении к Овечкину»: Журналист Уиллер назвал Кучерова 3-м лучшим игроком мира
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Канадский журналист The Athletic Скотт Уилер назвал нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова третьим лучшим хоккеистом мира.

«При всем уважении к Маккиннону, Драйзайтлу, Макару, Панарину, Овечкину, Сиду, Хедману, Баркову и остальным, но Кучеров для меня идёт сразу после Макдэвида и Мэттьюса», — написал Уилер в своём «твиттере».

В эти минуты Кучеров принимает участие в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», в котором записал в свой актив один гол.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 31 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ Кучеров провёл 549 матчей, в которых забил 234 гола и сделал 357 результативных передач при коэффициенте полезности «+121».

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