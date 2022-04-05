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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 5 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 5 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 5 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Бостон Брюинз» в гостевой встрече в овертайме сломил сопротивление «Коламбус Блю Джекетс». Форвард «медведей» Джейк Дебраск стал автором дубля.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2022, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бемстрём (Ворачек) – 04:31 (5x5)   1:1 Дебраск (Макэвой) – 18:32 (5x5)   1:2 Смит (Койл, Макэвой) – 27:52 (5x5)   2:2 Веренски (Ворачек, Лайне) – 39:44 (5x5)   2:3 Дебраск (Линдхольм) – 61:03 (3x3)

«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях крупно обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Остон Мэттьюс стал автором хет-трик, российский форвард «молний» Никита Кучеров стал автором одной заброшенной шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2022, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Энгвалль (Кемпф) – 01:59 (5x5)   1:1 Кучеров (Стэмкос) – 06:24 (5x5)   1:2 Мэттьюс (Бантинг, Марнер) – 21:46 (5x5)   2:2 Рутта (Стэмкос) – 25:46 (5x5)   2:3 Мэттьюс (Марнер) – 29:57 (5x5)   2:4 Керфут (Броди, Холл) – 32:25 (5x5)   2:5 Мэттьюс – 47:08 (5x5)   2:6 Марнер (Мэттьюс, Бантинг) – 51:24 (5x5)

«Сент-Луис Блюз» дома одержал победу над «Аризоной Койотс». Владимир Тарасенко стал автором дубля, Павел Бучневич набрал 2 (1+1) балла, также одной шайбой отметился Иван Барбашёв.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2022, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Барбашёв (Росен, Перрон) – 22:17 (5x5)   2:0 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 23:34 (5x5)   3:0 Шенн (Перрон, Ледди) – 26:33 (5x4)   4:0 Бучневич (О'Райлли) – 34:39 (4x5)   4:1 Шмальц (Дайнин, Ритчи) – 43:09 (5x5)   5:1 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 53:09 (5x5)

«Калгари Флэймз» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в гостевой встрече. Форвард «огней» Джонни Годро стал автором двух шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2022, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро – 00:10 (5x5)   1:1 Кемпе (Копитар, Иафалло) – 13:56 (5x5)   2:1 Кемпе (Копитар, Дурзи) – 19:06 (5x3)   2:2 Линдхольм (Годро, Ткачук) – 33:03 (5x5)   2:3 Годро (Карпентер, Стоун) – 34:08 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (102 очка, 69 матчей), «Каролина Харрикейнз» (98, 69), «Торонто Мэйпл Лифс» (95, 69), «Нью-Йорк Рейнджерс» (94, 70), «Бостон Брюинз» (93, 69), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (93, 69), «Питтсбург Пингвинз» (92, 70), и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 69).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (104 очка, 69 матчей), «Миннесота Уайлд» (91, 68), «Калгари Флэймз» (91, 69), «Сент-Луис Блюз» (88, 69), «Лос-Анджелес Кингз» (86, 72), «Эдмонтон Ойлерз» (85, 70), «Нэшвилл Предаторз» (82, 68) и «Вегас Голден Найтс» (82, 71).

Турнирная таблица НХЛ
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