Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 5 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 5 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.
«Бостон Брюинз» в гостевой встрече в овертайме сломил сопротивление «Коламбус Блю Джекетс». Форвард «медведей» Джейк Дебраск стал автором дубля.
«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях крупно обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Остон Мэттьюс стал автором хет-трик, российский форвард «молний» Никита Кучеров стал автором одной заброшенной шайбы.
«Сент-Луис Блюз» дома одержал победу над «Аризоной Койотс». Владимир Тарасенко стал автором дубля, Павел Бучневич набрал 2 (1+1) балла, также одной шайбой отметился Иван Барбашёв.
«Калгари Флэймз» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в гостевой встрече. Форвард «огней» Джонни Годро стал автором двух шайб.
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (102 очка, 69 матчей), «Каролина Харрикейнз» (98, 69), «Торонто Мэйпл Лифс» (95, 69), «Нью-Йорк Рейнджерс» (94, 70), «Бостон Брюинз» (93, 69), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (93, 69), «Питтсбург Пингвинз» (92, 70), и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 69).
На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (104 очка, 69 матчей), «Миннесота Уайлд» (91, 68), «Калгари Флэймз» (91, 69), «Сент-Луис Блюз» (88, 69), «Лос-Анджелес Кингз» (86, 72), «Эдмонтон Ойлерз» (85, 70), «Нэшвилл Предаторз» (82, 68) и «Вегас Голден Найтс» (82, 71).
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