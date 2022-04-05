Бучневич был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал имена трёх лучших игроков прошедшего дня.



Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич занял третью строчку. 26-летний форвард забросил одну шайбу, а также отдал две голевые передачи в матче с «Аризоной Койотс» (5:1). Второй звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск, в активе которого дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2, ОТ).



Первой звездой игрового дня был признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, сумевший трижды огорчить российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в очной встрече команд (6:2). Напомним, 24-летний американец повторил рекорд клуба по количеству шайб за один чемпионат (54), который был установлен в 1982 году Риком Вэйвом.