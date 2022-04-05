Есмантович: КХЛ решила не наказывать клубы, не выдержавшие позиции в рамках пола зарплат

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал итоги заседания Совета директоров Континентальной хоккейной лиги.



«Обсуждались вопросы потолка и пола зарплат, молодёжной хоккейной лиги и премиальных за Кубок Гагарина. Обсуждали обеспечение перелётов клубов в следующем сезоне, сегодня остро стоит вопрос о доставке каждой команды согласно календарю. Потолок зарплат регламентирован, пол зарплат сохранили на уровне этого сезона. Было принято решение не наказывать команды, которые в рамках пола не смогли выдержать свои позиции, на что, в частности, повлиял отток иностранцев.



В лиге будет 22 команды? Я нормально к этому отношусь. Будем стараться, сражаться, бороться. Вопрос календаря сегодня не поднимался, это вопросы лиги и ФХР. Тут надо опираться на критерии, связанные с международным календарём. Сегодня обсуждать это рано, но, думаю, в ближайший месяц-полтора лига и Федерация вынесут предложения. С точки зрения ЦСКА мы прекрасно понимаем, что спорт всегда продвигал в массы что-то хорошее, поэтому чем больше матчей будет, тем лучше и для клуба, и для болельщиков. Если сейчас регламент международных матчей поменяется, то почему бы и нет?» — цитирует Есмантовича пресс-служба КХЛ.

Новость по теме Морозов сообщил о потолке и поле зарплат в следующем сезоне КХЛ