Морозов сообщил о потолке и поле зарплат в следующем сезоне КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о потолке и поле зарплат в следующем сезоне.



«Потолок заработных плат сохранится на уровне 900 млн рублей, пол по нашей стратегии должен был увеличиться, но ввиду финансовой ситуации в мире и в клубах мы предложили совету директоров заморозить пол зарплат на отметке в 315 млн рублей. Совет директоров поддержал эту инициативу», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



«В соответствии с графиком КХЛ на сезон-2022/2023 годов было запланировано увеличение до 405 млн рублей. В сложившихся экономических условиях запланированное повышение норматива пола может привести к необъективному завышению уровня заработных плат хоккеистов.



Сезон 2022/2023 – 315 млн рублей;

Сезон 2023/2024 – 405 млн рублей;

Сезон 2024/2025 – 450 млн рублей.



По предварительным результатам сезона-2021/2022 четыре клуба не соблюдают нормативы пола. Основная причина невыполнения обусловлена досрочным односторонним расторжением контрактов легионерами, покинувшими территорию Российской Федерации. Совет директоров КХЛ проголосовал за неприменение к данным клубам штрафных санкций, предусмотренных Регламентом КХЛ.



При этом потолок зарплатных плат остается на том же уровне – 900 млн рублей», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.