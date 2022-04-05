Фастовский: «Сибирь» не начнёт сезон на новой арене. Срок сдачи объекта сдвинулся

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал итоги заседания Совета директоров Континентальной хоккейной лиги.



«Сегодня были обозначены проблемные места, в том числе и с точки зрения финансов по некоторым клубам. Но не было ничего критичного, чего-то невыполнимого, того, что ставит под вопрос участие команд в чемпионате.



Пока непонятна ситуация с паузами в чемпионате КХЛ для игр сборной, это определит лига вместе с ФХР. Видимо, какие-то игры сборной будут всё равно. Если взять количество матчей, которое играют в КХЛ с нашим количеством перелётов и переездов, то некоторые паузы в сезоне всё же нужны. Либо сделать календарь ритмичным. Усталость на третий месяц накапливается сумасшедшая, поскольку это всё идёт без выходных, нет возможности вздохнуть. Такой напряжённый календарь требует серьёзного, вдумчивого подхода. Я не сторонник уменьшения количества команд в лиге. Уменьшение произошло по некоторым обстоятельствам. Не думаю, что борьба в лиге как-то особенно обострится теперь. Хотя тот же «Йокерит» — очень сильный соперник, с ним всегда были тяжёлые игры.



Срок сдачи новой арены в Новосибирске немного сдвигается, но в любом случае мы не собирались начинать сезон на новой арене. Было принято решение, что переезд состоится после молодёжного чемпионата мира. Так что ориентируемся примерно на конец января. Параллельно делаем большой капремонт ЛДС «Сибирь», который приобретёт вид современного дворца», — приводит слова Фастовского пресс-служба КХЛ.