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Президент КХЛ назвал клубы, которые не выполнили пол зарплат в этом сезоне

Президент КХЛ назвал клубы, которые не выполнили пол зарплат в этом сезоне
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, какие клубы не выполнили пол зарплат в текущем сезоне.

«Какие клубы не дотянули до пола зарплат? «Нефтехимик», «Северсталь», «Сочи» и рижское «Динамо»» — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«По предварительным результатам сезона-2021/2022 четыре клуба не соблюдают нормативы пола. Основная причина невыполнения обусловлена досрочным односторонним расторжением контрактов легионерами, покинувшими территорию Российской Федерации. Совет директоров КХЛ проголосовал за неприменение к данным клубам штрафных санкций, предусмотренных Регламентом КХЛ», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Отметим, что рижское «Динамо» вышло из состава участников лиги и не примет участие в следующем сезоне.

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