Президент КХЛ назвал клубы, которые не выполнили пол зарплат в этом сезоне

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, какие клубы не выполнили пол зарплат в текущем сезоне.
«Какие клубы не дотянули до пола зарплат? «Нефтехимик», «Северсталь», «Сочи» и рижское «Динамо»» — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«По предварительным результатам сезона-2021/2022 четыре клуба не соблюдают нормативы пола. Основная причина невыполнения обусловлена досрочным односторонним расторжением контрактов легионерами, покинувшими территорию Российской Федерации. Совет директоров КХЛ проголосовал за неприменение к данным клубам штрафных санкций, предусмотренных Регламентом КХЛ», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.
Отметим, что рижское «Динамо» вышло из состава участников лиги и не примет участие в следующем сезоне.
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- 5 апреля 2022
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