Каменский — об уходе «Йокерита»: настанут времена, когда они опять будут проситься к нам

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о выходе «Йокерита» из состава участников КХЛ.

«В спортивном плане интерес к «Йокериту» был большой. Хорошая команда, всегда было приятно играть против неё. Отток клубов из КХЛ? Это всё временно. «Прикрыть лавочку» всегда можно, а вот сохранить и развивать – другой разговор. Если прикрыть, то мы должны и белорусов выгнать, и казахов, и китайцев? Вы же знаете ситуацию, не мы сами их выгоняем. Будут времена, когда они опять будут проситься к нам. Мы должны развивать свой хоккей. Играть с теми, кто хочет. Есть хоккей в Казахстане, Беларуси, Китае, Японии, Южной Корее. Спортивная жизнь продолжается, всё восстановится», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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