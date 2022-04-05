Официально: «Йокерит» не продолжит выступление в КХЛ

Официальный «твиттер» финского «Йокерита» сообщил о том, что команда приняла решение больше не играть в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, президент клуба Яри Курри покинул свой пост в Совете директоров лиги.

Отмечается, что клуб в ближайшее время объявит о планах на будущее.

«Йокерит» покинул состав участников КХЛ в феврале 2022 года, после чего московский «Спартак» получил прямую путёвку в следующий раунд Кубка Гагарина — 2022.



Клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/2015, наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из-за пандемии коронавируса.



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