Быков: Ковальчук не тренировал, но, возможно, ему предоставят возможность в «Авангарде»

Бывший тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков оценил шансы Ильи Ковальчука возглавить омский «Авангард».

«Всё когда-то бывает впервые, Илья был игроком, потом менеджером сборной, он никогда не тренировал, но вполне возможно, что ему предоставят такую возможность в «Авангарде».

Илья с Бобом работали вместе ещё с 2001 года в Америке и здесь, в «Авангарде», выиграли Кубок Гагарина, это о многом говорит. Тем более если сам Боб называет Илью «хоккейным сыном», то можно только поприветствовать.

Мне кажется, им обоим повезло, что они в определённые этапы карьеры находили друг друга. Вместе они смогли добиться высоких результатов», – цитирует Быкова «РБК».

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