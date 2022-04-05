С. Телегин и Джош Карри устроили мощную драку в матче «Металлурга» и «Трактора»

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает челябинский «Трактор» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции. На момент написания новости идёт 31-я минута матча, счёт равный – 1:1.



По ходу второго периода, когда челябинцы вели в счёте, мощную драку устроили форвард «Магнитки» Джош Карри и защитник «Трактора» Сергей Телегин.



Ранее, на 23-й минуте, Сергей Калинин открыл счёт в матче с передач Альберта Яруллина и Никиты Тертышного, на 29-й минуте Анатолий Никонцев сравнял счёт. Ему ассистировали Филипп Майе и Андрей Чибисов.



Напомним, после первого матча «Металлург» ведёт в серии – 1-0.



Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».