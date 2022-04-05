Пашков: иностранные команды КХЛ должны быть на втором плане, надо заниматься своим хоккеем

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о выходе «Йокерита» из состава участников КХЛ.



«Выход «Йокерита» из лиги переживём, конечно. Мне кажется, что иностранные команды КХЛ сейчас должны быть на втором плане, надо заниматься своим хоккеем. Сейчас сложная ситуация, надо смотреть, что делать с календарём КХЛ. Важно сохранить уровень, плюс нужна определённая подпитка. Может, даже подумать о вылете аутсайдеров из КХЛ. Лига чересчур законсервировалась. Варианты всегда есть, чтобы оживить соревнование. Нужно поднимать интерес к хоккею и давать стимул другим хоккейным центрам», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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