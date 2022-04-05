Голдобин — о поражении от «Трактора»: мы сами себе создали проблемы

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» во втором матче финальной серии на Востоке.

«Мы сами себе создали проблемы. Много пропустили, побежали отыгрываться. Почти получилось. Думаю, у нас были неплохие шансы сравнять. Что пошло не так во втором периоде — не знаю, наверное, мы не в свой хоккей играли. Они больше были с шайбой, мы постоянно оборонялись», – цитирует Голдобина официальный сайт КХЛ.

Напомним, после двух матчей счёт в серии равный – 1-1. Следующие две встречи команды проведут в Челябинске.

Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».

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