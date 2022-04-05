Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, состоялся один матч в рамках третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В финале Восточной конференции вторую встречу провели магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Победу в результативном матче одержал «Трактор» со счётом 6:4. В составе «Магнитки» отличились Анатолий Никонцев, Егор Яковлев, Брендан Лайпсик и Николай Голдобин. У гостей дубль оформил Владимир Ткачёв, по разу отличились Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин и Томаш Гика.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл омский «Авангард», в финале 2021 года победивший в серии ЦСКА (4-2). Таким образом, у трофея будет новый обладатель.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — ЦСКА, 1-1.



Восток:



«Металлург» — «Трактор», 1-1.

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