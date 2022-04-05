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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 5 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, состоялся один матч в рамках третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В финале Восточной конференции вторую встречу провели магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Победу в результативном матче одержал «Трактор» со счётом 6:4. В составе «Магнитки» отличились Анатолий Никонцев, Егор Яковлев, Брендан Лайпсик и Николай Голдобин. У гостей дубль оформил Владимир Ткачёв, по разу отличились Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин и Томаш Гика.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
05 апреля 2022, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 6
Трактор
Челябинск
0:1 Калинин (Яруллин, Тертышный) – 22:43 (5x5)   1:1 Никонцев (Майе, Чибисов) – 28:37 (5x4)   1:2 Яруллин (Калинин, Пилут) – 32:50 (5x5)   1:3 Капустин (Фатеев, Бэйлен) – 35:33 (5x5)   2:3 Яковлев (Чибисов) – 36:03 (5x5)   2:4 Ткачёв (Пилут, Яруллин) – 39:16 (5x5)   2:5 Ткачёв (Тертышный, Пилут) – 41:49 (5x4)   3:5 Лайпсик (Яковлев) – 47:23 (6x4)   4:5 Голдобин (Коростелёв, Майе) – 52:59 (6x5)   4:6 Гика – 58:40 (en)

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл омский «Авангард», в финале 2021 года победивший в серии ЦСКА (4-2). Таким образом, у трофея будет новый обладатель.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 1-1.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 1-1.

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