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«Нас учили всегда поднимать эту голову!» Панин объяснил свои жёсткие и эффектные силовые

«Нас учили всегда поднимать эту голову!» Панин объяснил свои жёсткие и эффектные силовые
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о стиле своей игры.

«Считаю ли себя жёстким игроком? Скорее нет, чем да, если отталкиваться от прошедшего сезона. Несмотря на последние два удаления в плей-офф, у меня ни в коем случае нет задачи кого-то вынести. В этом чемпионате я старался играть вообще без удалений. Так что не соглашусь с тем, что я жёсткий игрок.

Мои хиты получаются эффектными и жёсткими, потому что их я провожу в тот момент, когда игрок меня не видит: на приёме шайбы, у борта где-то. Обычно получается, что сам игрок не успевает себя защитить, хотя надо понимать, что получить можно на любом участке площадке. Я и сам немало получаю, те же самые удары в голову, в спину, но я успеваю как-то группироваться, концентрироваться, поднимать голову в любой ситуации. Нас учили всегда поднимать эту голову!

В современном хоккее, к сожалению, такая тенденция, что если ты попадаешь в область головы, то это уже проблема бьющего, а не защищающегося. Когда я начинал играть, то нас даже тренеры ругали, если ты опустил голову. Но правила меняются, под них тоже надо уметь подстраиваться», – сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

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