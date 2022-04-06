«Выпрашиваем у судей красные карточки». Панин сравнил современный хоккей с футболом

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об удалениях в КХЛ.

«Понимаете, есть такое понятие, как мужицкий хоккей, я про это говорил уже. Ты где-то получил и ты понимаешь, что тебе нужно вставать и выгрызать момент, биться за команду. А сейчас плюсы для хоккеистов в том, что если они получили и лежат на льду, то они понимают, что для своей команды они, скорее всего, заработают пять минут большинства, в котором можно решить исход матча. И к этому стали все прибегать.



Вот я приведу свой пример. Мы играем с «Сибирью», проезжает Шаров, он мне попадает в голову. Я понимаю, что я сейчас буду лежать и заработаю большинство. Я сам лежу и ненавижу себя за это. Но прекрасно понимаю, что в предыдущем моменте я въехал в Короткова, тоже не сильно, но попал ему в лицо, а он схватился за него и судья дал мне две минуты. То есть он сделал хорошо для своей команды, и я типа сделал хорошо для своей команды.

Но из-за этого мы теряем остроту, потому что на этом многие стали симулировать. Хоккей прекрасен своей динамикой и силовым стилем, он и отличается от других видов спорта, что выходят играть мужики, показывать свой характер, а не зарабатывать баллы за артистизм. Современные правила дают нам повод вести себя так.

Конечно, нельзя определить сразу, симулирует игрок или нет. И судьям из-за этого сейчас очень сложно, и много спорных моментов возникает. Но надо исходить из того, что должно быть понимание, что игрок должен уметь себя защитить. То есть, если ты реально не отрываешь ноги, не поднимаешь локти, то что тут смотреть? Игрок тоже должен видеть, он же в хоккей играет, а не в футбол, где он выпрашивает красную карточку. А сейчас получается, что мы выпрашиваем жёлтые и красные карточки», – сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

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