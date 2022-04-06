Первый номер драфта НХЛ-2021 Пауэр подпишет контракт с «Баффало» после 9 апреля

Первый номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр подпишет контракт с «Баффало» после финала четырёх чемпионата NCAA, который состоится с 7 по 9 апреля. Об этом сообщает The Charging Buffalo в «Твиттере» со ссылкой на инсайдера Даррена Дрегера.

Университет Мичигана, за который выступает 19-летний защитник, сыграет в полуфинале с университетом Денвера. Отметим, что хоккеист принимал участие в молодёжном чемпионате мира, который был отменён, а также играл на Олимпийских играх за основную сборную Канады, где в пяти играх набрал одно очко за результативную передачу.

Ранее хоккеист попросил разрешить ему выступать в текущем сезоне в студенческой лиге, чтобы завоевать трофей со своей командой. Также он отметил, что это поможет ему в развитии.

В 32 матчах текущего сезона Пауэр набрал 32 очка: забросил три шайбы и отдал 29 результативных передач.



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