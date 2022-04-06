Гусманов – о смене вратаря на шестого игрока: это не тренд. Жизнь заставляет идти ва-банк

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов отреагировал на решение тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва несколько раз снять голкипера. При этом его команда дважды отличилась, имея на площадке шесть полевых игроков.

«Можно ли сказать, что Илья Воробьёв задаёт некий тренд в КХЛ, меняя вратаря на шестого полевого игрока едва ли не в начале третьего периода? Не думаю, что это какой-то тренд. Просто жизнь заставляет тренера идти ва-банк, решаясь на такой шаг. Он же не от хорошей жизни это делает. Это риск, который где-то проходит, а где-то нет.

Имеет ли смысл дать возрастному Кошечкину отдохнуть в одном из матче серии и выпустить Налимова? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать ситуацию именно внутри команды. Потому что всё зависит от очень многих факторов, как от физического, так и от морального состояния голкипера. Тяжело что-либо советовать со стороны», — сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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