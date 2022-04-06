Экс-форвард «Йокерита»: единственным правильным решением было полностью порвать с Россией

Экс-нападающий «Йокерита» Маркус Хянникяйнен прокомментировал выход финской команды из состава КХЛ.
«Игроки знали не больше, чем все остальные, мы получили сообщение в общем чате за несколько минут до официального заявления «Йокерита». Я всё понимаю, что они могли нам сказать? Я ни в чём не виню руководство клуба, у них полно работы. Полагаю, все контракты, которые были у игроков с «Йокеритом» на следующий сезон, теперь недействительны, потому что это были контракты КХЛ. «Йокерит» — большой и интересный бренд в финском хоккее, с этим сложно спорить. Чем быстрее клуб заявится в финскую лигу, тем будет лучше для всех. «Джокеры» вызывают много эмоций, надеюсь, история клуба продолжится.
Это было трудное и печальное время, причём уже давно. Я всё понимаю, не дурак и знаю, что происходит в мире. Единственным правильным решением было покинуть КХЛ и полностью порвать с Россией. Было обидно за то, как о «Йокерите» говорили в его эру в КХЛ, и я не говорю о сегодняшней ситуации», — приводит слова Хянникяйнена Yle.
- 6 апреля 2022
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