Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть «Тампу»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.



Счёт голам открыли хозяева уже на 6-й минуте благодаря точному выстрелу Мартина Фегервары. Через две минуты удвоил преимущество Джон Карлсон с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова. Один гол за гостей отыграл Никита Кучеров, которому удалось отличиться на 9-й минуте встречи. Но уже через 7 минут за хозяев забил российский форвард Александр Овечкин. Кузнецов вновь отметился голевой передачей.



На 17-й минуте Ник Пол сократил отставание до минимума. Затем Джон Карлсон оформил дубль на 37-й минуте, на что голом на 58-й ответил Росс Колтон, которому отдал пас на гол Михаил Сергачёв.

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