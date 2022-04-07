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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть «Тампу»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть «Тампу»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Счёт голам открыли хозяева уже на 6-й минуте благодаря точному выстрелу Мартина Фегервары. Через две минуты удвоил преимущество Джон Карлсон с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова. Один гол за гостей отыграл Никита Кучеров, которому удалось отличиться на 9-й минуте встречи. Но уже через 7 минут за хозяев забил российский форвард Александр Овечкин. Кузнецов вновь отметился голевой передачей.

На 17-й минуте Ник Пол сократил отставание до минимума. Затем Джон Карлсон оформил дубль на 37-й минуте, на что голом на 58-й ответил Росс Колтон, которому отдал пас на гол Михаил Сергачёв.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фегервары (Карлсон, Шири) – 05:10 (5x5)   2:0 Карлсон (Кузнецов, Бекстрём) – 07:38 (5x4)   2:1 Кучеров (Хедман) – 08:41 (5x5)   3:1 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 15:10 (5x5)   3:2 Пол (Стэмкос, Рутта) – 16:31 (5x5)   4:2 Карлсон (Оши, Овечкин) – 36:35 (5x4)   4:3 Колтон (Сергачёв, Марун) – 57:10 (5x4)

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