Джон Карлсон повторил достижение Майка Грина и Сергея Гончара в «Вашингтоне»
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон принял участие во всех голевых комбинациях своей команды в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3), оформив дубль и сделав ещё две результативные передачи.
Американский хоккеист в третий раз в своей карьере набрал четыре очка в одном матче, выйдя на четвёртое место в истории клуба по количеству матчей с четырьмя очками среди защитников. Таким образом 32-летний Карлсон повторил достижение Майка Грина, Сергея Гончара и Ларри Мёрфи.
Клубный рекорд принадлежит защитнику Кевину Хэтчеру, который за время своего выступления в столичной команде пять раз набирал четыре очка в одном матче. Второе место делят Скотт Стивенс и Роберт Пикар (по четыре матча).
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