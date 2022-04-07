Две голевые передачи Манджапане помогли «Калгари» обыграть «Анахайм»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимали «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли, Майкл Стоун и Мэттью Ткачук. Эндрю Манджапане записал на свой счёт две результативные передачи. Два гола «Анахайма» забили Тревор Зеграс и Адам Хенрик.
В турнирной таблице Западной конференции «Калагри», набрав 93 очка, продолжает занимать второе место. «Анахайм» с 68 баллами остаётся на 12-й строчке. В следующем матче «Калгари» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» сыграет с «Филадельфией Флайерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Стоун) – 12:33 (5x5) 0:2 Тоффоли (Манджапане, Баклунд) – 30:11 (5x5) 1:2 Зеграс (Леттьери, Стил) – 38:11 (5x5) 1:3 Стоун (Манджапане) – 50:28 (5x5) 2:3 Хенрик (Шаттенкирк, Фаулер) – 51:53 (5x4) 2:4 Ткачук (Годро) – 59:25 (en)
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