Две голевые передачи Манджапане помогли «Калгари» обыграть «Анахайм»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимали «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли, Майкл Стоун и Мэттью Ткачук. Эндрю Манджапане записал на свой счёт две результативные передачи. Два гола «Анахайма» забили Тревор Зеграс и Адам Хенрик.

В турнирной таблице Западной конференции «Калагри», набрав 93 очка, продолжает занимать второе место. «Анахайм» с 68 баллами остаётся на 12-й строчке. В следующем матче «Калгари» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» сыграет с «Филадельфией Флайерз».