Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Две голевые передачи Манджапане помогли «Калгари» обыграть «Анахайм»

Две голевые передачи Манджапане помогли «Калгари» обыграть «Анахайм»
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимали «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли, Майкл Стоун и Мэттью Ткачук. Эндрю Манджапане записал на свой счёт две результативные передачи. Два гола «Анахайма» забили Тревор Зеграс и Адам Хенрик.

В турнирной таблице Западной конференции «Калагри», набрав 93 очка, продолжает занимать второе место. «Анахайм» с 68 баллами остаётся на 12-й строчке. В следующем матче «Калгари» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» сыграет с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Стоун) – 12:33 (5x5)   0:2 Тоффоли (Манджапане, Баклунд) – 30:11 (5x5)   1:2 Зеграс (Леттьери, Стил) – 38:11 (5x5)   1:3 Стоун (Манджапане) – 50:28 (5x5)   2:3 Хенрик (Шаттенкирк, Фаулер) – 51:53 (5x4)   2:4 Ткачук (Годро) – 59:25 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022