Панкратов: для молодых хоккеистов большой стимул – смотреть на Александра Попова

Нападающий ЦСКА Семён Панкратов подвёл итоги третьего финального матча Западной конференции между СКА и ЦСКА.
«Выходя на третий период, мы верили в свои силы. В раздевалке мы разговаривали о том, что мы правильно играем. Во втором периоде нам где-то не повезло, что шайба не зашла. Да, был буллит — думаю, это стало отправной точкой, чтобы нам начать действовать. Мой пас на Александра Попова? Дай Бог, чтобы это был не последний такой хороший пас. Вышли 2 в 1, постарался сориентироваться. Хорошо, что так сложилось и забили. Для молодых это большой стимул — смотреть на Александра и пытаться сделать как он, сделать чуть лучше», – цитирует Панкратова официальный сайт КХЛ.
Напомним, московские армейцы по ходу матча уступали 0:2. При этом же счёте москвичи не реализовали буллит. Встреча завершилась крупной победой ЦСКА – 6:2.
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