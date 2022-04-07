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Бывший генменеджер сборной России рассказал, как поздравил Овечкина с новым достижением

Бывший генменеджер сборной России рассказал, как поздравил Овечкина с новым достижением
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Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 1400-м очком в НХЛ.

«Не удивлён очередным достижением Овечкина. Я сегодня написал Саше, поздравил его не только с новой покорённой отметкой, но и с большим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Так что сегодня двойной праздник. Пожелал Саше здоровья, побед на всех направлениях, но самое главное – спортивного долголетия и поменьше травм», – сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

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