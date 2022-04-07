Cушинский: не думаю, что у Капризова есть шанс обойти Овечкина по очкам в НХЛ

Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о достижении российского форварда Александра Овечкина, который набрал 1400 очков в НХЛ.



«Поздравляю Александра Овечкина с 1400-м результативным действием в НХЛ. Может ли кто-то из россиян превзойти его достижение? Не знаю, Александр-то уже сколько играет. Капризов? Он намного позже начал играть, не думаю, что у него есть шанс. Свечников? То же самое. Овечкин с первого же сезона начал набирать больше 80 очков», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

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