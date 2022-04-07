Кадейкин назвал приоритетный клуб, в котором хотел бы играть в новом сезоне

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин ответил на вопрос о будущем.

«Я веду все переговоры после плей-офф. Это естественный момент для меня. Объясню, почему поступаю так. Я знаю много реальных историй, когда клуб в плей-офф вёл переговоры с хоккеистом, против которого они играли. Для меня это очень непонятная история. Давайте возьмём руководителей клубов. Против вас играет команда, вы ведёте с её игроком переговоры по ходу плей-офф. Руководители, вы хотели бы, чтобы потом этот хоккеист, играя за вас в ключевых матчах, вёл переговоры с соперником? Вот вы бы этого хотели? Думаю, нет. Но вы сами так делаете. Для меня это большой вопрос.



У меня есть чёткая позиция: я ни с кем не разговариваю ни в плей-офф, ни до его начала. Есть второй момент. Ты продлеваешь контракт со своим клубом, что-то не пошло, начался небольшой кризис. Начинаются разговоры: всё, он расслабился, поставил подпись под соглашением и не играет. Я не враг сам себе. Закончился сезон, я готов к переговорам. Руководство видит полную картину, как я сыграл в регулярном чемпионате, в плей-офф. Все понимают, как нам двигаться дальше, на какой позиции меня видят. Я не понимаю, почему для многих непонятны простые вещи: когда идёт время играть в хоккей, нужно в него играть. Когда наступает период переговоров, открывается трансферный рынок, нужно вести переговоры. Не надо всё перемешивать. Так у тебя не будет нигде стабильности.

Как сейчас обстоят переговоры о будущем? В первую очередь я разговариваю с «Салаватом Юлаевым». Это приоритет. Я здесь четыре года. Для меня важно, что в Уфе я постоянно расту, идёт положительная динамика. Всё потихоньку. Сначала были разговоры: «Кого вы подписали, это игрок четвёртого звена?» Потом они говорили: «Да куда ему во второе звено, нам надо искать другого центра на эту позицию». Сейчас я вижу новые горизонты и цели. Они открываются для меня, и я не собираюсь ни на чём останавливаться. Потихоньку расти дальше, есть затравка в плане плей-офф, не смогли вытащить серию с «Трактором», поэтому на новый сезон есть мотивация с тех же лидерских позиций решить исход плей-офф в пользу своей команды», – цитирует Кадейкина Горобзор.ру.