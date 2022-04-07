Экс-форвард московского «Динамо» Антон Ведин подписал контракт с шведским «Тимро»

Клуб Шведской хоккейной лиги «Тимро» в твиттер-аккаунте сообщил о подписании контракта с нападающим Антоном Вединым.
Отмечается, что соглашение с игроком подписано сроком на пять лет.
«Очень здорово вернуться. Я всегда думал, что однажды мне стоит перейти в клуб снова», — заявил Ведин.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард выступал за московское «Динамо» и новосибирскую «Сибирь», проведя 40 матчей и набрав 16 (8+8) очков при показателе полезности "+14". В плей-офф Ведин сыграл за бело-голубых шесть встреч, забросив две шайбы при полезности "+1".
Отметим, что Ведин является воспитанником «Тимро». Он выступал за клуб с 2010 по 2019 год, позже отправившись в «Чикаго Блэкхоукс», за который провёл четыре встречи в НХЛ.
- 7 апреля 2022
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