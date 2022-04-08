Грубец: поведя 2-0 с «Магниткой», «Авангард» стал слишком дерзким. Подумали, будет легко

Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец подвёл итоги розыгрыша Кубка Гагарина — 2022 для клуба, а также серию второго раунда с «Металлургом» (3-4).



«Это был сумасшедший год, учитывая все события. Но что есть, то есть, надо было играть. Первый раунд с Казанью, повторение финала конференции прошлого года. Мы выиграли три первых матча, и уже тогда исход серии был понятен, вернуться с 0-3 почти невозможно. Было тяжело, но я очень рад, что мы снова их обыграли.



С «Магниткой» была настоящая битва, очень тяжёлая. Ключевыми стали два домашних поражения. Если бы одну дома выиграли, уверен, мы бы прошли дальше. Но мы были не готовы, были слишком дерзкими. Серия началась так же, как с «Ак Барсом», мы выиграли оба матча на выезде, вели 2-0 и стали слишком самоуверенными, думали, что будет легко победить, но это оказалось не так. Мы упустили момент и именно тогда и проиграли серию.

Почему вы думали, что будет легко? Да, «Магнитка» провела невероятную регулярку, но мы знали, что давление будет на них, а не на нас, потому что они были фаворитами в нашей серии. Мы очень хорошо провели первые два матча, забили 15 голов, и казалось, что всё будет легче лёгкого», — сказал Грубец в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».