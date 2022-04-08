«Уехать не мог, но в заложниках нас не держали». Честное интервью с Шимоном Грубецом

С вратарём «Авангарда» Шимоном Грубецом мы разговаривали, когда он гулял с сыном по зоопарку. Чешский голкипер признался, что без семьи в этом плей-офф ему было очень тяжело полностью сосредоточиться на хоккее, и сейчас он радуется каждой минуте, проведённой с близкими. Тем не менее Грубец отыграл весь плей-офф от звонка до звонка – все два раунда, потому что не мог поступить иначе. «Я бы не смог смотреть команде в глаза, если бы уехал», — рассказывает он. Из его эксклюзивного интервью «Чемпионату» вы также узнаете:

что в серии с «Магниткой» команду сгубила излишняя самоуверенность;

что КХЛ не держала легионеров в заложниках, как писали в чешских СМИ;

о противостоянии с Грицюком на тренировках;

что случилось со сборной Чехии на Олимпиаде;

что нужно изменить КХЛ, чтобы легионеры вернулись в следующем году.

— Как поживаете?

— Хорошо, наконец-то я с семьёй, это самое важное для меня. Стараюсь наверстать упущенное за те два месяца, что не видел сына и жену.

— Расскажите, как вы уезжали из России, сейчас это не так просто сделать.

— Летел из Москвы с пересадкой в Стамбуле в Прагу. Всё хорошо, но я чуть не опоздал на свой самолёт! Хотел вылетать 1 апреля, а мне по ошибке купили билет на 31 марта. Отправил билеты в наш семейный чат, папа пишет – здорово, ты уже завтра будешь дома. Я ему отвечаю — да нет, послезавтра. Папа говорит – да нет же, посмотри на билет. И я такой – ой.

Папа меня спас. Если бы он не посмотрел билет, я бы лежал на диване и ждал следующего дня, пока самолёт улетал. Он написал, когда я выходил из парикмахерской, думал спокойно собраться, а оказалось, что у меня всего пять часов на всё про всё. Представляете, как быстро я собирал чемоданы? Мне надо было собрать вещи в квартире, потом заехать на арену и оттуда уже ехать в аэропорт. Времени ни на что не было – постоянно на телефоне, я весь вспотел. Было хуже, чем в плей-офф!

«Выиграли два матча у «Магнитки» и стали слишком дерзкими. Думали, будет легко»

— Сетке «Авангарда» в этом плей-офф не позавидуешь – «Ак Барс» в первом раунде, «Металлург» — во втором.

— Это был сумасшедший год, учитывая все события. Но что есть, то есть, надо было играть. Первый раунд с Казанью — повторение финала конференции прошлого года. Мы выиграли три первых матча, и уже тогда исход серии был понятен, вернуться с 0-3 почти невозможно. Было тяжело, но я очень рад, что мы снова их обыграли.

С «Магниткой» была настоящая битва, очень тяжёлая. Ключевыми стали два домашних поражения. Если бы одну дома выиграли, уверен, мы бы прошли дальше. Но мы были не готовы, были слишком дерзкими. Серия началась так же, как с «Ак Барсом», мы выиграли оба матча на выезде, повели 2-0 и стали слишком самоуверенными, думали, что будет легко победить, но это оказалось не так. Мы упустили момент и именно тогда и проиграли серию.

— Почему вы думали, что будет легко? «Магнитка» же выиграла регулярный чемпионат.

— Да, они провели невероятную регулярку, но мы знали, что давление будет на них, а не на нас, потому что они были фаворитами в нашей серии. Мы очень хорошо провели первые два матча, забили 15 голов, и казалось, что всё будет легче лёгкого.

— Серия с «Магниткой» — настоящие качели и рекорд результативности КХЛ в одной серии. Что это вообще было? Плей-офф мы представляем несколько иначе.

— Две команды с сильной атакой, серия проходила исключительно от атаки с обеих сторон. Очень много голов, болельщикам такое нравится, но для вратарей это сущий кошмар.

— Самая сумасшедшая серия на вашей памяти? Или в прошлом году с «Ак Барсом» было круче?

— В прошлом году было круче, когда все матчи выигрывали гости.

Фото: ХК «Авангард»

«Психологически один из самых сложных сезонов. Я не мог сконцентрироваться на хоккее»

— Вы на кураже прошли «Ак Барс», стали лучшим вратарём первого раунда, а сейв на Уиле в первом матче всем запомнился надолго, но в следующей серии вы уже не показывали такой надёжной игры. Почему?

— В прошлом году, когда мы выиграли Кубок, со мной рядом была семья, а родные мне очень сильно помогают в плей-офф. Без них я не мог полностью сфокусироваться на хоккее, очень скучал по сыну, мы с ним созванивались по Facetime каждый день, но всё равно было очень тяжело.

Всё навалилось – ситуация в мире, новости, многие писали мне всякие гадости из-за того, что я остался в России. Психологически это был один из самых сложных сезонов в моей карьере. Я просто не мог нормально сконцентрироваться на хоккее.

— Усталость, наверное, тоже сказалась? Вы сыграли 40 из 47 матчей «Авангарда» в регулярке, потом Олимпиада, потом сразу плей-офф без замен.

— Да, весь сезон был тяжёлым, я очень много играл. Я люблю играть много, но иногда нужен отдых. Я поехал на Олимпиаду, потом плей-офф, не было никакой передышки. Один хоккей, очень много хоккея.

— Потеря Покки и Каски уже по ходу плей-офф стала ключевым фактором итоговой неудачи?

— Да, мы потеряли двух лучших защитников в лиге, нам их очень не хватало. Но я их не виню, понимаю и поддерживаю их решение. Однако нам действительно их не хватало, к тому же потом ещё пара ребят выбыла из-за травм. Но хочу выразить респект тем, кто остался в строю и играл. Хочу поблагодарить их, они показывали невероятную игру в этой серии.

Шимон Грубец Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Как бы я смотрел ребятам в глаза, если бы уехал? Я не мог так поступить»

— У вас не было мыслей тоже уехать?

— Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Если бы я играл в защите или нападении, ситуация, наверное, была бы немного другой. Но я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это бы стало большим ударом для команды. Я просто не мог так поступить, однако решение далось тяжело.

— Но это было ваше решение, в клубе на вас не давили?

— В клубе нет, но давили из Чехии. Плюс ко всему у меня контракт на следующий год, если бы я уехал, пришлось бы платить неустойку. Было много причин, по которым я не мог уехать.

— Когда приняли решение?

— После второго матча с «Ак Барсом» легионеры собрались, в клубе хотели знать, остаёмся мы или нет. Я сказал ребятам то же самое, что и вам – что это моя команда и я должен быть с ней до конца.

— Пару недель назад одно чешское издание написало, что КХЛ держит чешских игроков как заложников. Нам было обидно.

— Столько разных новостей, никогда не знаешь, что правда, а что нет. Поэтому я не читаю новости.

— То есть можете подтвердить, что в заложниках вас не держали?

— Нет, говорю честно – мы не были заложниками в КХЛ. Но ситуация была тяжёлой — если посмотреть контракты, у нас не было варианта уехать. И вратарю тяжело бросить команду, очень непростая ситуация и очень непростой сезон. Однако я очень рад, что жена с сыном уехали из России перед Олимпиадой.

— «Авангард» сложил чемпионские полномочия, но в целом, с учётом ситуации, этот сезон можно назвать хорошим?

— Удачным его можно было бы назвать, если бы мы прошли в полуфинал. Каждый год цель руководства и команды – попасть в топ-4. Мы бились всю серию, дошли до седьмого матча, а там уже может быть всё что угодно. В прошлом году мы выиграли седьмой матч в овертайме. В этом году нам просто было не суждено выиграть седьмой матч.

«Сделаю сейв на Грицюке и кричу: «Ну ты и лошара! Ну, может, в другой раз»

— В седьмом матче вас переиграл почти 40-летний Василий Кошечкин. Можете представить себя в хоккее в таком возрасте?

— Кошечкину огромный респект за весь сезон и эту серию. На рукопожатии я снял маску перед ним – как шляпу, выразил ему своё уважение за игру. Седьмой матч в его исполнении был одним из лучших, что я у него помню. Он играл невероятно, моё почтение этому парню.

— Кто сейчас, на ваш взгляд, лучший вратарь в КХЛ?

— Много крутых вратарей, но первым на ум приходит Ларс Юханссон. Я все три года слежу за ним, он играет очень здорово.

— Мы весь сезон восхищались Арсением Грицюком, сильно он вас кошмарил на тренировках?

— Да, у нас на каждой тренировке были такие битвы! Сделаю сейв после его броска и кричу: «Ну ты и лошара! Ну, может, в другой раз». Мы постоянно друг друга подкалывали. Уверен, что эти маленькие противостояния на тренировках пошли на пользу и ему, и мне.

— Он достоин звания лучшего новичка в КХЛ?

— Абсолютно, он лучший новичок этого сезона, у него просто нет конкурентов. Он провёл потрясающий сезон, я своими глазами видел его путь, начиная с прошлого сезона, когда он только пробивался в состав. Боб Хартли был с ним очень строг, показывал ему все моменты помногу раз. Но он не сломался, а стал только сильнее. У этого парня один из лучших бросков, что я когда-либо видел.

— И он вам забил на Олимпиаде.

— Да, точно. Я слишком поздно понял, что это он. Наши защитники вроде как перехватили шайбу, я думал, что они легко разберутся в этой ситуации, и оказался не готов. Арсений выкатился, сделал свой фирменный финт и забил мне.

Шимон Грубец и Арсений Грицюк

«После поражения в матче с Данией нас стало потряхивать. Это же Дания, при всём уважении к ним»

— Мы с вами перед Олимпиадой общались, и вы говорили – не торопитесь, я ещё до Пекина не доехал. Оказалось, что действительно было непросто дотуда добраться.

— Да, я 10 дней просидел в комнате в ожидании решения, могу я поехать или нет. Перед первым матчем я провёл всего две тренировки, находился не в идеальной форме. Наш олимпийский комитет установил такие строгие правила по коронавирусу, строже, чем даже в Китае были. Это было несправедливо по отношению к спортсменам, не понимаю, почему они так поступили. В Китае мои тесты были нормальными, а в Чехии – нет, что за вздор? Не понимаю, почему у нас были не такие же требования к тестам, как в Китае? Какая-то бессмыслица. Но это Олимпийский комитет Чехии, что тут говорить.

— Ваше видео с открытия Олимпиады стало вирусным. Обидно было пропустить церемонию?

— Я всё ещё сидел на карантине, смотрел церемонию по телевизору, очень хотел быть там. Просто пришла в голову идея так сделать, подумал, это будет забавно. Не ожидал, что видео станет вирусным – оно выстрелило и в России, и в Чехии, практически по всему миру. Было весело, но я бы обменял его на медаль, если бы мог.

— От сборной Чехии многого ожидали, а вы Дании – проиграли, Швейцарию только по буллитам обыграли, а в квалификации и им проиграли. В прошлом году на ЧМ вы тоже ехали одними из фаворитов — что происходит?

— Не знаю, у нас не шли голы. После поражения в матче с Данией нас стало потряхивать. Это же Дания, при всём уважении к ним. Нас разнесли в СМИ, с первого же матча мы почувствовали огромное давление. Если бы мы выиграли тот матч, наверное, всё сложилось бы совсем по-другому, мы бы были уверены в себе, дальше было бы легче. Но хоккей не бывает всегда лёгким, это жизнь.

— Впервые сборную возглавит иностранец, Кари Ялонен. Как вы относитесь к этому и чего ждёте?

— Не знаю, но я спросил своих финских знакомых, они сказали, что это хороший выбор и что Ялонен – сильный тренер. Сказали, что он очень похож на Хартли, строгий тренер, у него у каждого игрока есть своя роль.

— Может, он станет для сборной Чехии тем, кем стал Крэйг Рэмзи для сборной Словакии?

— Да, ситуация похожая.

— Ялонен с вами уже связывался по поводу чемпионата мира?

— Да, со мной связывались. У меня жена беременная, я попросил пару недель на обдумывание, хочу я поехать или нет. Семья важнее всего.

Шимон Грубец и Боб Хартли Фото: photo.khl.ru

«Хартли – настоящая легенда»

— Год назад вы рассказывали, что Звягин – лучший тренер, с кем вам приходилось работать. В этом сезоне научились чему-то новому?

— Да, он учил меня чему-то новому каждый день. Звягин – лучший.

— Хартли покинул «Авангард» и КХЛ, как он попрощался с командой?

— Было много эмоций, ведь мы проиграли в его последнем матче. Он ещё до начала серии знал, что покинет команду после этого сезона. Все игроки хотели оставить для него на льду всё. Понимаю, почему он это сделал. Он становился чемпионом везде, где тренировал, сейчас главное – это семья. Хартли – настоящая легенда.

— У Хартли репутация жёсткого специалиста. Запомнились ли вам какие-то из его методов?

— Да, он жёсткий, но для меня было очень важно, что он полностью доверял тренеру вратарей и слушал его. Многие главные тренеры считают, что понимают вратарей, тоже пытаются их тренировать. Хартли так не делал, он всегда говорил – есть Сергей, он всё знает о вратарях, и я ему доверяю. Уважаю такую позицию, она мне очень нравится.

«КХЛ должна изменить контракты легионеров – зарплаты должны быть в долларах»

— У вас есть контракт на следующий год, руководство клуба говорит, что ждёт вас в Омске. Вы вернётесь?

— Никто не знает, что будет в следующем сезоне, будут в КХЛ легионеры или не будут. Пока не могу ничего сказать, я жду, что будет дальше, как и вся лига.

— Как думаете, захотят ли в следующем сезоне чешские хоккеисты играть в клубах КХЛ?

— Вопрос в том, что решит КХЛ. И она точно должна изменить контракты для легионеров. Например, зарплаты по контрактам должны быть прописаны и выплачиваться в долларах.

— Кстати, вам удалось вывести деньги из России?

— Я пытался, но без шансов. Все мои рубли застряли в России, так что я жду, когда вновь откроют банковские переводы. Но в России остались только две зарплаты и бонусы.