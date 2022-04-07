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«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в 3-й игре финала Восточной конференции

«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в 3-й игре финала Восточной конференции
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

На 23-й минуте счёт в игре открыл форвард «Трактора» Никита Тертышный, ему ассистировали Лоуренс Пилут и Владимир Ткачёв. Ответную шайбу на 49-й минуте забросил защитник «Магнитки» Ярослав Хабаров с передач Ильи Николаева и Павла Акользина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Победную шайбу гостей на 51-й минуте забросил форвард «Металлурга» Николай Голдобин. Ассистенты — Брендан Лайпсик и Григорий Дронов.

«Металлург» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится в субботу, 9 апреля, в Челябинске. Начало — в 15:00 мск.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
07 апреля 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Тертышный (Пилут, Ткачёв) – 22:06 (5x4)   1:1 Хабаров (Николаев, Акользин) – 48:04 (5x5)   1:2 Голдобин (Лайпсик, Дронов) – 50:00 (5x5)
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