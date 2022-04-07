«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в 3-й игре финала Восточной конференции

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».



На 23-й минуте счёт в игре открыл форвард «Трактора» Никита Тертышный, ему ассистировали Лоуренс Пилут и Владимир Ткачёв. Ответную шайбу на 49-й минуте забросил защитник «Магнитки» Ярослав Хабаров с передач Ильи Николаева и Павла Акользина.

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Победную шайбу гостей на 51-й минуте забросил форвард «Металлурга» Николай Голдобин. Ассистенты — Брендан Лайпсик и Григорий Дронов.



«Металлург» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится в субботу, 9 апреля, в Челябинске. Начало — в 15:00 мск.