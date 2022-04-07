Голдобин вышел на первое место в гонке бомбардиров Кубка Гагарина — 2022
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске.
Победную шайбу забросил форвард «Магнитки» Николай Голдобин. Этот гол стал для 26-летнего нападающего шестым в текущем плей-офф, также на его счету семь результативных передач. Голдобин вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ. Также по 13 баллов в своём активе имеют Андрей Кузьменко и Никита Гусев (оба — СКА).
«Металлург» ведёт в серии с «Трактором» со счётом 2-1. Следующий матч состоится в Челябинске в субботу, 9 апреля. Начало — в 17:00 мск.
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