Голдобин вышел на первое место в гонке бомбардиров Кубка Гагарина — 2022

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в третьем матче финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске.



Победную шайбу забросил форвард «Магнитки» Николай Голдобин. Этот гол стал для 26-летнего нападающего шестым в текущем плей-офф, также на его счету семь результативных передач. Голдобин вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ. Также по 13 баллов в своём активе имеют Андрей Кузьменко и Никита Гусев (оба — СКА).



«Металлург» ведёт в серии с «Трактором» со счётом 2-1. Следующий матч состоится в Челябинске в субботу, 9 апреля. Начало — в 17:00 мск.