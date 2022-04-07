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Гатиятулин прокомментировал поражение «Трактора» в матче с «Металлургом»

Гатиятулин прокомментировал поражение «Трактора» в матче с «Металлургом»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом» (1:2) в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Готовились, разбирали предыдущие матчи. Заострили внимание на сильных сторонах. Неплохо провели первую часть игры. К сожалению, в третьем периоде совершили ошибки в позиционной обороне и получили контратаку. По самоотдаче претензий нет, ребята молодцы. Поддержка трибун очень важна, огромное спасибо болельщикам.

В сезоне так же играть пытались, при любой возможности стараемся играть активно. Уделяем внимание и обороне, чтобы не попасть на контратаки. В третьем периоде неправильно вернулись, пропустили контратаку, которая определила результат. Соглашусь, что «Трактору» не хватило завершающего паса и броска. Создавали неплохие моменты, но реализации не хватило. Будет ли ротация? Посмотрим, кто в каком состоянии.

Важно выполнять задание все 60 минут, отрабатывать впереди и сзади. Где-то не хватило концентрации. Ошибки привели к пропущенным шайбам. Ошибка Блажиевского? На сегодняшний день у нас оптимальный состав. Гол пропускает или забивает не один конкретный игрок, на льду пять хоккеистов. Нужно смотреть, кто какие действия совершил. По Седлаку и Пулккинену не могу сказать, доктора делают всё возможное и невозможное.

Позитив из матча? Это плей-офф, самый важный матч впереди. Нужно провести работу над ошибками, восстановить ребят, выходить и делать то, что нам приносит успех», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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