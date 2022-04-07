Челябинцы слишком рано пошли защищать счёт, за что и поплатились в середине третьего периода.

«Магнитка» сломала «Трактор» за две минуты! Всё решил мини-шедевр от Голдобина

После второго матча финальной серии Кубка Гагарина на Востоке счёт, как и на Западе, был равным. Однако, в отличие от армейского дерби, первые две встречи дерби уральского получились более результативными. В особенности это касается второго матча, когда «Металлург» и «Трактор» устроили настоящую перестрелку с 10 голами, закончившуюся победой подопечных Анвара Гатиятулина.

Такая голевая феерия стала настоящим откровением, ведь её не предвещало абсолютно ничего. Ход первой игры был довольно-таки вялотекущим, а первый период второго матча в унылости превзошёл даже стартовую встречу. Первая двадцатиминутка сегодняшней встречи на 100 процентов вписалась в эту канву – хоть команды и нанесли 20 бросков на двоих, по-настоящему опасные из них даже самые внимательные зрители этого матча вспомнят с трудом. Соперники играли очень осторожно, так что даже в единственном большинстве, которое получили хоккеисты «Магнитки», у гостей не было реальных шансов открыть счёт.

«Трактор» своей возможностью, появившейся вскоре после перерыва, распорядился на порядок лучше. Челябинцы заперли подопечных Ильи Воробьёва в их зоне и спустя полторы минуты после удаления Чибисова вышли вперёд – это Тертышный удачно подставил клюшку после наброса Пилута.

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Открыв счёт, «Трактор», кажется, совсем перестал помышлять об атаке и сосредоточился на игре у собственных ворот. До определённого времени эта тактика давала результат – «Магнитка» пыталась плести кружева в зоне челябинцев, но оборона хозяев во главе с Романом Виллом сохраняла надёжность.

Однако вечно защищаться от лучшей и самой результативной команды регулярки в таком стиле было просто невозможно, и в середине третьего периода «Металлург» наказал «медведей» за излишнюю осторожность. Возмутителем спокойствия в Челябинске стал защитник «сталеваров» Ярослав Хабаров, забросивший первую шайбу в сезоне в самый нужный момент.

К этому моменту на счету игроков «Трактора» было 0 (ноль) бросков в заключительной трети основного времени. Подправить статистику вызвался Гика, впервые после перерыва заставивший растянуться Кошечкина, но благие намерения чеха вымостили дорогу… не в ад, но для второго гола «Металлурга». Безобидный выброс из зоны встретил Лайпсика, который скинул шайбу Голдобину. Россиянин сотворил мини-шедевр, с лёгкостью обыграв Блажиевского, и заставил Вилла ещё раз доставать шайбу из собственных ворот.

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Николай совершил 14-е результативное действие в этом плей-офф и вышел на чистое первое место по этому показателю, оставив позади дуэт из Санкт-Петербурга Гусев – Кузьменко.

«Магнитка» же, за две минуты перевернувшая игру с ног на голову, видимо, сломала челябинцев без особых проблем и удержала победный счёт. 2:1 в пользу Магнитогорска в матче и в серии – послезавтра «Трактору» вновь предстоит отыгрываться.