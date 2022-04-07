Крикунов: не сказал бы, что СКА играет неправильно. Не пойму, что случилось в 3-м периоде

Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов не может объяснить провала, который случился у СКА в третьем периоде третьего матча с ЦСКА.
«До сих пор не пойму, что случилось со СКА по ходу третьего матча серии. Два периода питерцы владели преимуществом, вели в счёте, а в третьей двадцатиминутке случилось что-то невообразимое. Шесть пропущенных шайб за период, пусть даже от одного из лидеров, — это, согласитесь, многовато. ЦСКА показал свою мощь.
При всём том я бы не сказал, что СКА играет неправильно. Эта команда играет по системе, создаёт немало моментов, очень грамотно действует при игре «пять на пять». Нельзя забывать и о том, что в СКА очень много перспективной молодёжи. В плей-офф играют до четырёх побед, так что в этой серии вся борьба ещё впереди», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 7 апреля 2022
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