Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: не сказал бы, что СКА играет неправильно. Не пойму, что случилось в 3-м периоде

Крикунов: не сказал бы, что СКА играет неправильно. Не пойму, что случилось в 3-м периоде
Комментарии

Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов не может объяснить провала, который случился у СКА в третьем периоде третьего матча с ЦСКА.

«До сих пор не пойму, что случилось со СКА по ходу третьего матча серии. Два периода питерцы владели преимуществом, вели в счёте, а в третьей двадцатиминутке случилось что-то невообразимое. Шесть пропущенных шайб за период, пусть даже от одного из лидеров, — это, согласитесь, многовато. ЦСКА показал свою мощь.

При всём том я бы не сказал, что СКА играет неправильно. Эта команда играет по системе, создаёт немало моментов, очень грамотно действует при игре «пять на пять». Нельзя забывать и о том, что в СКА очень много перспективной молодёжи. В плей-офф играют до четырёх побед, так что в этой серии вся борьба ещё впереди», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Что это было?! ЦСКА раздавил СКА за один период, забив 3 гола за 80 секунд Что это было?! ЦСКА раздавил СКА за один период, забив 3 гола за 80 секунд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022