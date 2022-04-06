В третьем матче финала Запада команда Фёдорова вышла на заключительный период при 0:2 и отправила шесть шайб подряд в ворота соперника.

Что это было?! ЦСКА раздавил СКА за один период, забив 3 гола за 80 секунд

Второй матч финала Кубка Гагарина в Западной конференции обернулся первым поражением ЦСКА в нынешнем розыгрыше плей-офф. Московские армейцы открыли счёт уже на второй минуте первого периода усилиями нестареющего и неувядающего Александра Попова, но их армейским коллегам из Санкт-Петербурга удалось не только восстановить равновесие в счёте (отличился белорусский защитник Степан Фальковский), но и забросить победную шайбу (автором гола стал Никита Гусев). Благодаря этой победе СКА сравнял счёт в противостоянии с ЦСКА, прервав девятиматчевую победную серию команды Сергея Фёдорова в этом плей-офф. В столицу России соперники переехали при ничейном счёте.

Примечательно, что, несмотря на то что во втором матче на домашнем льду игроки СКА перебросали соперника более чем в два раза (38:16), для важной победы им хватило всего двух заброшенных шайб. Вообще, в последнее время у подопечных Романа Ротенберга возникли большие проблемы с реализацией моментов. Обладая очень солидными именами в линии атаки и хорошими атакующими защитниками вроде Микко Лехтонена и Игоря Ожиганова, на протяжении уже семи последних матчей питерские армейцы не забивали больше двух голов за матч.

В серии второго раунда со «Спартаком» в принципе произошла довольно уникальная история. СКА прошёл в следующий раунд, одержав четыре победы в пяти матчах, но при этом в ходе серии красно-белые забросили больше шайб, чем пропустили – 10:9. Вот и серию с ЦСКА армейцы Санкт-Петербурга начали в том же ключе, сумев лишь трижды пробить Ивана Федотова на льду «Ледового». Но задачу-минимум на домашнюю часть противостояния они всё-таки выполнили, избежав двух подряд домашних поражений. Впрочем, и ЦСКА жаловаться на общий итог гостевых матчей не приходилось – одна победа в двух матчах на выезде – вполне рабочий результат для кубковой серии.

Объединяющим фактором двух сыгранных матчей неизменно становился быстрый гол в исполнении московской команды. В первом матче 21-летний Максим Соркин вывел ЦСКА вперёд через 81 секунду после начала встречи, а двумя днями позже 41-летний Попов отличился спустя 91 секунду после стартового вбрасывания. На сей раз быстрой шайбы заброшено не было, и ждать первого гола пришлось на протяжении всего стартового периода.

Главные события в первой двадцатиминутке развернулись на льду после удаления Антона Слепышева за несколько минут до перерыва. Любопытно, что при игре в меньшинстве москвичи были даже ближе к забитому голу, чем гости, но Попов не смог в ближнем бою переиграть Ларса Юханссона. А уже при игре в равных составах отличились игроки СКА. За четыре секунды до окончания периода цели достиг хлёсткий бросок Гусева. Михаил Воробьёв поборолся у борта, Ожиганов сделал эффектную скидку в центр на Никиту, который мощно зарядил в касание. Федотов не удержал шайбу, и та предательским для голкипера образом заползла за линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для 29-летнего форварда заброшенная шайба стала седьмой в нынешнем плей-офф, в результате чего он вышел на первое место в снайперской гонке, догнав в ней своего партнёра по команде – Андрея Кузьменко. Более того, после точного броска Гусева игроки сравнялись ещё и в зачёте бомбардиров – в активе обоих игроков стало по 13 (7+6) результативных действий.

Пропустив обидный гол в самом конце первого периода, на второй отрезок хозяева вышли с настроем на мгновенный отыгрыш. Первые несколько смен после перерыва прошли под полную диктовку московских армейцев, но в эти мгновения Юханссон действовал сверхнадёжно и не позволил шайбе оказаться в своих воротах. Постепенно гостям удалось выровнять течение игры, а на 11-й минуте второго периода питерские армейцы и вовсе смогли увеличить преимущество в счёте.

Во второй раз в матче активное участие в голевой комбинации принял защитник СКА Ожиганов. Игорь совершил наброс от синей линии, Александр Волков здорово поборолся на дальнем пятаке, развернулся и с кистей неотразимо бросил в угол — Федотов не дотянулся до шайбы. Впервые в этой серии СКА смог повести в матче с преимуществом в две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Прекрасный момент сократить отставание хозяевам представился за пять минут до конца периода. Массированная атака московской команды завершилась сутолокой на пятаке, в результате которой шведский защитник гостей Оскар Фантенберг прижал шайбу рукой ко льду. Это нарушение привело к назначению буллита, исполнять который отправился капитан хозяев Антон Слепышев. Но Юханссон, прекрасно знакомый с манерой игры Антона, разгадал задумку своего бывшего партнёра по ЦСКА и парировал бросок нападающего.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В третьем периоде хозяевам под заказ нужно было отыгрывать дефицит в две шайбы, но вряд ли даже самые заядлые болельщики ЦСКА могли мечтать о том, что произошло на льду в этом отрезке. Прижатые к стенке московские армейцы снова оставили за собой начало отрезка. Вот только, в отличие от второго периода, на этот раз игрокам ЦСКА удалось отличиться. И опять успеха добилось главное орудие московских армейцев в этой серии – сочетание молодого Соркина и многоопытного Попова. Александр сделал пас к лицевому борту, а Максим решился на неожиданный бросок с нулевого угла — шайба от Юханссона влетела в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Быстро забитый гол подарил хозяевам надежду на спасение, ведь до конца основного времени оставалось ещё 19 минут. И очень быстро московские армейцы нагнали соперника, сравняв счёт в матче. В эпизоде со вторым голом ЦСКА просто необходимо отметить роскошную игру Константина Окулова, который в падении сумел выполнить передачу точно на ход Никите Нестерову – российский защитник выкатился один на один с Юханссоном и переиграл вратаря СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Определяющий в матче эпизод произошёл в середине периода, когда арбитрам понадобился затяжной просмотр для вынесения своего вердикта. При игре в большинстве Гусев затащил шайбу в зону атаки, но затем не удержался на ногах и, уже заваливаясь на лёд, угодил клюшкой по лицу Сергею Плотникову. Форвард ЦСКА только с помощью партнёров покинул пределы площадки, а арбитры Виктор Гашилов и Сергей Морозов после судейской консультации с применением телевизионных средств выписали Гусеву двойной малый штраф.

СКА упустил возможность отличиться в большинстве, и игра продолжилась в формате «четыре на четыре». И в таком формате хозяева выстрелили стремительным дуплетом. Для начала отличился Попов, забросивший уже свою третью шайбу в финале Запада, а всего спустя девять секунд Павел Карнаухов воспользовался грубейшей ошибкой Фантенберга и отправил ещё одну шайбу в ворота Юханссона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На этом проблемы СКА и не думали заканчиваться, ведь впереди их ещё ждала игра в меньшинстве. Усилиями Слепышева хозяева смогли реализовать лишнего – и в воротах гостей появился Александр Самонов, сменивший на последнем рубеже Юханссона. Третий, четвёртый и пятый гол команды Фёдорова разделили всего 79 секунд игрового времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

За 10 минут матча ЦСКА превратил 0:2 в 5:2, обеспечив себе вторую победу в серии. Но и это был ещё не конец. За три минуты до конца периода гости заменили вратаря на шестого полевого игрока и пропустили ещё один гол – Соркин оформил дубль, установив окончательный счёт в матче: 6:2 в пользу ЦСКА. Московские армейцы снова вырвались вперед в полуфинале Кубка Гагарина, поведя в противостоянии со СКА – 2-1. Четвёртый матч состоится послезавтра, 8 апреля, в Москве.